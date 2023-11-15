Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил заявку на создание портовой инфраструктуры на Бору Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявку АО "Корпорация развития Нижегородской области" на выделение земельных участков под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и других сооружений для будущей портовой экономической зоны на Бору.

Общая площадь земельных участков - 279 тысяч квадратных метров (27,9 га). Объем инвестиций оценивается почти в 8,4 млрд рублей. Здесь планируется построить цеха и склады. Ожидается, что эта территория станет частью портовой особой экономической зоны.

"Создание такой территории - знаковый проект, который позволяет полноценно развивать в регионе речную логистику. В ближайшее время планируем подать заявку на присвоение территории вокруг затона статуса портовой особой экономической зоны – ПОЭЗ, с особым налоговым режимом. Видим, что интерес потенциальных инвесторов к этому проекту очень серьезный. В случае положительного заключения Нижегородская область станет третьим регионом в стране, где появится портовая особая экономическая зона", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Резиденты в соответствии с законодательством получают право на ряд налоговых льгот и таможенных преференций, в том числе по налогам на прибыль и имущество, земельному и транспортному налогу, НДС и таможенным пошлинам.

"Сейчас мы формируем земельный банк для создания портовой особой экономической зоны. Помимо территории, заявка на которую была одобрена в ходе земельного совета, в проект готовы включиться шесть предприятий, уже ведущих деятельность на месте строительства потенциальной особой экономической зоны. Для них создание особой экономической зоны открывает дополнительные возможности и является отличным стимулом к открытию новых производств", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Планируется, что среди компаний-резидентов борской портовой экономической зоны будут предприятия по металлообработке, производители контейнеров, а также судостроительные организации.

Ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта к 2030 году оценивается в 1,3 млрд рублей. Предполагается создать более 700 рабочих мест.

Как сообщалось ранее, Нижегородская Корпорация развития представила проект портовой ОЭЗ на Всероссийском речном форуме.