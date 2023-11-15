Нижегородец выплатил долг в 500 тысяч рублей после ареста счетов и обременения по двум машинам Общество

Житель Нижегородской области выплатил долг почти в 500 тысяч рублей из-за ареста счетов и наложения обременения в отношении принадлежащих ему двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Согласно информации, в Приокское отделение ГУФССП по Нижнему Новгороду поступило решение суда о взыскании с мужчины полумиллионного долга.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о вынесенном решении, однако мужчина не торопился выполнять свои обязательства по уплате долга.

В ходе проверки финансового и имущественного положения должника было установлено, что у нижегородца в собственности имеются две машины - "Лада" и "Mercedes-Benz G".

После того, как судебный пристав наложил арест на расчетные счета, а также вынес запрет на регистрационные действия с машинами, мужчина незамедлительно погасил свой долг.

Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору.