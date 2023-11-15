План по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План по строительству ФАПов на 2023 год выполнен в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в текущем году было построено 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и два офиса врача общей практики (ОВОП) в 25 районах Нижегородской области.

На данный момент уже 29 объектов получили лицензию на оказание медицинских услуг. При наступлении благоприятных погодных условий будет проведено благоустройство прилегающих территорий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что фельдшерско-акушерские пункты не только дают возможность оказать медицинскую помощь, но и меняют отношение людей к месту, где они живут, а также позволяют привлечь медицинские кадры на село.

В следующем году в регионе планируется построить еще 19 ФАПов и один ОВОП.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 млрд рублей поступило на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения в 2023 году.