ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца Общество

Фото: с сайта fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ФАС указали, что поддерживают социально ответственное поведение торговых сетей, которые самостоятельно ограничивают наценки на продовольственные товары.

"Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру", — рассказали в пресс-службе ФАС.

Служба направила соответствующие письма в Союз независимых сетей России, а также в торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли.

В ФАС уточнили, что такое ограничение позволит повысить ценовую доступность социально значимого продукта для населения.

Как ранее сообщал телеканал "360", антимонопольная служба заинтересовалась обоснованностью оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы о ценообразовании были направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров. Ведомство организовало антикартельные проверки 12 производителей яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.