Снегопады и аномально холодная погода прогнозируются в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снегопады и аномально холодная погода прогнозируются в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, с 4 декабря ожидаются снегопады, снежные заносы, накат и гололедица.

С 5 по 10 декабря в регионе установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14° ниже климатической нормы, которая составляет -4...-6°С.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и исключить резкие торможения.

Также нижегородцам следует утеплить двери и окна, ограничить работы на открытом воздухе.

Напомним, с 30 ноября дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на работу в усиленном режиме.