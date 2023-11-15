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Снегопады и аномально холодная погода прогнозируются в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, с 4 декабря ожидаются снегопады, снежные заносы, накат и гололедица.
С 5 по 10 декабря в регионе установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14° ниже климатической нормы, которая составляет -4...-6°С.
Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и исключить резкие торможения.
Также нижегородцам следует утеплить двери и окна, ограничить работы на открытом воздухе.
Напомним, с 30 ноября дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на работу в усиленном режиме.
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