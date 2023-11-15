"ТНС энерго НН" дарит киловатт-часы в 2024 году Бизнес

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"ТНС энерго НН" запускает ставшую уже традиционной акцию* для клиентов "Новогодний кешбэк".

Принять участие в акции может любой потребитель-физическое лицо. Для этого нужно:

вовремя и полностью оплатить текущие счета от "ТНС энерго НН";

погасить задолженность, если таковая имеется;

получать электронную квитанцию либо подключить электронную квитанцию.

В феврале 2024 года 111 победителей акции получат по 2024 рубля на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах. Победители будут выбраны среди клиентов-физических лиц, выполнивших условия акции, с помощью генератора случайных чисел.

"Третий год подряд накануне новогодних праздников мы проводим акцию "Новогодний кешбэк". За это время ее победителями стали более 200 жителей Нижегородской области, – рассказала управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова. – Кроме того, мы подготовили еще один подарок абонентам: всем участникам, оплатившим задолженность в период проведения акции, "ТНС энерго НН" спишет пени за просрочку оплаты (кроме пени, начисленных по решению суда). Участвуйте в праздничной акции и, возможно, именно Вам улыбнется удача и достанутся в подарок киловатт-часы в 2024 году!".

Период проведения акции – с 1 по 31 декабря 2023 года включительно. Награждение победителей состоится в феврале 2024 года. Ознакомиться с положением об акции можно по ссылке.

* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях".

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru.