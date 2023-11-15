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МегаФон улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области

01 декабря 2023 13:36  [113] Общество

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Инженеры оператора установили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения в Городце. В результате проведенных мероприятий увеличилась площадь покрытия и скорость мобильного интернета. Это поможет жителям и многочисленным туристам с комфортном пользоваться навигаторами, онлайн-картами и делиться впечатлениями в соцсетях.

Городец, расположенный на левом берегу Волги в 53 км выше Нижнего Новгорода, считается самым древним городом региона. Первое упоминание о нем относится к 1152 году. Здесь сохранились старинный 1,5-километровый земляной вал, служивший защитной стеной для всего Владимиро-Суздальского княжества, и деревянные купеческие и крестьянские дома XIX века. Хранят в Городце и традиционные народные промыслы: городецкую роспись, резьбу по дереву, золотную вышивку. До сих пор здесь по старинным рецептам пекут традиционные городецкие пряники.

Все это сделало Городец самым посещаемым местом среди малых городов Нижегородской области. Здесь постоянно проживают около 30 тысяч жителей и еще 700 тысяч туристов приезжают сюда ежегодно.

Сегодня уже около 90% всего объема передачи данных в Городце приходится именно на скоростную сеть 4G. Модернизация оборудования стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности горожан и многочисленных путешественников. Проведенные работы также расширили возможности звонков по технологии VoLTE. Ее преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенный дозвон и чистый звук. Также во время разговора не прерывается интернет-сессия, и абонент, например, может продолжить скачивать файл.

Новое телеком-оборудование работает в низкочастотном и среднечастотном диапазонах, что обеспечивает качественное покрытие и усиленное проникновение сети внутри зданий с толстыми стенами.

"Городец — настоящая жемчужина туристической карты Нижегородской области. С каждым годом туристов становится больше, а с ростом турпотока увеличивается и нагрузка на сеть. Мы постоянно мониторим ситуацию и развиваем сеть в тех местах, где это необходимо. В новогодние праздники в Городце будет много приезжих, и они смогут на комфортных скоростях серфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями красочными фотографиями живописных улочек, разноцветных домов с резными наличниками и уникальных музейных артефактов. Кроме того, удобней будет пользоваться навигатором и онлайн-картами, что, несомненно, важно для путешественников, особенно для тех, кто отправляется в путь самостоятельно", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области роман Куликов.

Кроме строительства новых базовых станций инженеры оператора ведут большую работу по модернизации существующего телеком-оборудования. В этом году они модернизировали телеком-инфраструктуру в 350 локациях региона. Половина из них находится в областном центре, а другие —в крупнейших городах области: на Бору, в Арзамасе, Дзержинске, Павлове, Выксе, Балахне, а также в малых населенных пунктах.

Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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