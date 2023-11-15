Нижегородскую таможню возглавил генерал-майор Алексей Бреусов Политика

Должность начальника Нижегородской таможни с 1 декабря занял генерал-майор таможенной службы Алексей Викторович Бреусов. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Отмечается, что назначение согласовано в порядке перевода по службе. До этого Бреусов занимал должность начальника Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского таможенного управления.

В таможенных органах Алексей Бреусов служит уже более 25 лет, начав в 1996 года с должности инспектора. Как уточнили в пресс-службе ведомства, за это время он прошёл все ступени служебной лестницы.

В 2012 году был назначен начальником Минераловодской таможни, а в 2020 году возглавил Северо-Осетинскую таможню.

Алексей Бреусов имеет государственные и ведомственные награды, которые вручены ему за высокие показатели в деятельности по защите экономических интересов России.

Напомним, ранее пост начальника Нижегородской таможни занимал Виктор Никулин, но с 5 июля 2023 года он был назначен Первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления.