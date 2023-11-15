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Бизнес

Новые форматы работы с молодыми сотрудниками введут на выксунском заводе ОМК

01 декабря 2023 15:15  [88] Бизнес
Фото: Вячеслав Хабаров

Фото: Вячеслав Хабаров

Группа ОМК и Росмолодежь планируют вводить новые форматы работы с молодыми сотрудниками на предприятиях компании.

Согласно информации, на заводах ОМК, в том числе и в Выксе, больше внимания станут уделять профессиональной ориентации школьников, помогать в адаптации новых рабочих в коллективах и развивать наставничество.

Планируемые изменения специалисты Росмолодежи, Горно-металлургического профсоюза России, более 40 молодежных лидеров выксунского, чусовского и челябинского заводов ОМК обсудили на конференции в Москве.

Так, для поддержки новых сотрудников на предприятиях планируют ввести личных наставников от заводских Советов молодежи. Они помогут непосредственным руководителям адаптировать новых сотрудников. Наставники будут рассказывать новичкам о перспективах трудовой карьеры и широких возможностях для самореализации внутри компании – в добровольчестве, благотворительности и творчестве.

В планах у молодежных советов заводов ОМК помогать предприятиям находить и трудоустраивать новых сотрудников, а также решать производственные задачи.

"Молодые сотрудники заводов ОМК активно участвуют в волонтерстве, экологических проектах, спортивных и творческих мероприятиях, важно продолжать привлекать молодых людей на предприятия и помочь им влиться в коллектив. Эти задачи лягут в основу изменений в Совете молодежи выксунского завода ОМК и других предприятий группы", – рассказал Николай Персидский, молодежный лидер ОМК в Выксе.

Ранее сообщалось, что цифровой проект ОМК завоевал главную награду на саммите HR-директоров в Москве.

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Теги:
Выкса Молодежь ОМК
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