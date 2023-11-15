Видеовопросы принимаются на прямую линию Глеба Никитина Общество

Нижегородцы могут отправить видеоролик со своим вопросом на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Видео можно отправить через платформу "Госуслуги. Решаем вместе". К обращению также можно прикрепить документы: фото, видео, звук, текст.

Для авторизации на платформе необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА, быть старше 14 лет и иметь гражданство РФ.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков отметил, что органы власти отработают даже те вопросы, которые не войдут в эфир.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря.

Нижегородцы могут задать свои вопросы по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21 по будням с 09:00 до 20:00, по выходным — с 09:00 до 18:00. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области.

Прямая линия начнется в 13:00. Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, Волга, "Волга 24", "Дзержинск", на платформе "Смотрим", радиотрансляция пройдет на частоте 93.9 - "Радио Россия Нижний Новгород".