Видеовопросы принимаются на прямую линию Глеба Никитина

Нижегородцы могут отправить видеоролик со своим вопросом на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Видео можно отправить через платформу "Госуслуги. Решаем вместе". К обращению также можно прикрепить документы: фото, видео, звук, текст.
Для авторизации на платформе необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА, быть старше 14 лет и иметь гражданство РФ.
Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков отметил, что органы власти отработают даже те вопросы, которые не войдут в эфир.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря.
Нижегородцы могут задать свои вопросы по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21 по будням с 09:00 до 20:00, по выходным — с 09:00 до 18:00. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области.
Прямая линия начнется в 13:00. Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, Волга, "Волга 24", "Дзержинск", на платформе "Смотрим", радиотрансляция пройдет на частоте 93.9 - "Радио Россия Нижний Новгород".
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