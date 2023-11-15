Проект "Ракеты АПЗ" стартовал в лицее Арзамаса Общество

Фото: Александр Барыкин

Проект "Ракеты АПЗ" по созданию специализированных инженерных классов стартовал в лицее Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

В образовательном учреждении будут действовать три профильных 8-х класса инженерной направленности. По программе, рассчитанной на 4 года, с углубленным изучением отдельных предметов, обучаются 78 человек.

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Андрей Капустин поздравил учащихся с этим знаменательным событием.

"Нам нужны кадры, и готовить их необходимо со школьной скамьи. Приборостроитель – это высокая ответственность, престиж, стабильность и надежность. Сейчас на АПЗ работает почти 6800 человек, буквально за год с небольшим мы значительно прибавили в численности. Арзамас сегодня ограничен в трудовых ресурсах, поэтому мы ведем работу с другими районами Нижегородской области и даже другими регионами, но прежде всего ставку делаем на жителей Арзамаса. Желаю вам интересной учебы, новых открытий и, конечно, при­й­ти работать на АПЗ!", - сказал он.

В рамках реализации проекта подготовлен план совместной работы завода и лицея. Он включает в себя встречи с родителями и известными приборостроителями, экскурсии на предприятие, совещания специалистов АПЗ и преподавателей, посещение заводских конкурсов профессионального мастерства, проведение конкурсов инженерных проектов и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что гендиректор АПЗ и двое сотрудников удостоены государственных наград.