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Общество

Две свалки в рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали в Нижегородской области

01 декабря 2023 15:58  [46] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две несанкционированные свалки в рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщил министр экологии региона Денис Егоров, выступая с докладом на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как рассказал Денис Егоров, свалку в Нижнем Новгороде на Московском шоссе на площади 16,39 га с объемом отходов 140, 41 тыс. куб.м. удалось ликвидировать даже раньше установленного срока - в конце октября.

Что касается мусорной свалки в Первомайске площадью 3,2 га с объемом отходов 226,6 тыс. куб м., то ликвидация объекта накопленного экологического вреда на этой территории осложнялась его близким расположением к водоохранной зоне реки Умочь.

Поэтому для ликвидации первомайской свалки было разработано техническое решение, предусматривающее вывоз на лицензированный объект размещения с последующей рекультивацией нарушенных земель, освобожденных от отходов.

Также во время проведения работ выяснилось, что фактическая плотность отходов оказалась в два раза больше проектной. "Несмотря на это, было получено положительное заключение экологической экспертизы, и уже завершилась комиссионная приемка работ", - подчеркнул Денис Егоров.

Ранее сообщалось, что свалку на обочине дороги в Сормове убрали после предостережения Росприроднадзора.

 

 

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Теги:
Экология
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