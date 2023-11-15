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Политика

КПРФ планирует выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году

01 декабря 2023 18:48  [72] Политика

Фото: с сайта kprf.ru

Коммунистическая партия Российской Федерации намерена выставить своего кандидата в президенты в марте 2024 года. Как сообщает телеканал "360", информацию об этом озвучил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий.

Отмечается, что Обухов не назвал имя конкретного кандидата, поскольку обсуждение в рядах коммунистов всё ещё продолжается.

Однако уже сейчас есть три приоритетные фигуры: лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и блогер-общественник Николай Бондаренко.

Причём экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в числе ключевых партия не рассматривает, добавил Сергей Обухов.

"Точное имя не скажу — об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата", — подчеркнул представитель КПРФ.

Напомним, точная дата президентских выборов будет объявлена, предположительно, 13 декабря. После объявления о проведении голосования стартует официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом.

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок.

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Теги:
Выборы КПРФ
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