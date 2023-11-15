"Автобан" продолжает работы на двух участках 6 этапа М-12

Фото: “Автобан”
Компания "Автобан" продолжает работы на двух участках 6-го этапа федеральной скоростной трассы М-12 "Восток", сообщили в пресс-службе ДСК "Автобан".
Согласно информации, общая протяженность участков составляет 16,5 км. В настоящее время на объекте задействовано 200 дорожных рабочих и 90 единиц дорожно-строительной техники.
"Укладка асфальтобетона по основному ходу полностью завершена, в настоящее время идет укладка асфальтобетона на десяти площадках под трансформаторные подстанции и выполняются работы по дорожной одежде на площадках под локальные очистные сооружения. Также выполняется доработка земляного полотна и дорожной одежды, а также устройство поверхностного водоотвода", - рассказал руководитель проекта СУ-920 Антон Жарков.
Как сообщалось ранее, федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени.
Почти 3 миллиона проездов автомобилей зафиксировано на М-12 с начала открытия.
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