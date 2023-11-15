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Общество

Глеб Никитин поздравил сотрудников и студентов ВМК с 60-летием факультета

01 декабря 2023 16:31  [85] Общество

1 декабря 2023 года исполнилось 60 лет со дня создания факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) в Горьковском государственном университете. Факультет был основан Юрием Исааковичем Неймарком и стал первым в СССР.

"Создание Юрием Неймарком факультета вычислительной математики и кибернетики – знаковое событие для всей страны, определившее будущее развитие информационных технологий. За шесть десятилетий факультет дал путевку в жизнь более 12 тысячам выпускников, работающих на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях по всему миру. Уверен, что во многом благодаря ВМК Нижегородская область сейчас – один из ИТ-лидеров страны", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в регионе наследие Юрия Неймарка развивается, а имя великого ученого носит ИТ-кампус мирового уровня, создаваемый в рамках национального проекта "Наука и университеты".

"Поздравляю сотрудников, ветеранов, выпускников и учащихся Института информационных технологий, математики и механики, в который сейчас вырос факультет ВМК!" - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Образование Юбилеи и праздники
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