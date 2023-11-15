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Катки у кинотеатра "Россия" и на "Воднике" в Нижнем Новгороде будут бесплатными

01 декабря 2023 18:33  [80] Общество

Фото: парк "Швейцария"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о том, какие катки будут доступны нижегородцам для бесплатного и льготного посещения в наступившем зимнем сезоне.

Мэр подчеркнул, что катки на стадионе "Водник" и у кинотеатра "Россия" городская администрации сделала бесплатными.

В частности, каток возле "России" будет организован в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" и будет принимать посетителей с 25 декабря до 26 февраля - с 13:00 до 21:00 ежедневно. В прокате можно будет безвозмездно брать коньки на один сеанс - 45 минут.

Каток на "Воднике" открылся 20 ноября и будет работать до 25 февраля. Свободные катания организуют ежедневно с 12:00 до 14:00 и с 20:15 до 21:45.

При этом лёд на площадках будет обслуживаться ежедневно.

В парке "Швейцария", Автозаводском парке и на стадионе "Труде" действуют 50% льготы для детей и взрослых, а дошкольники до 7 лет на любые платные катки проходят бесплатно.

"Видя большой интерес к теме активного отдыха, поручил залить больше катков во дворах – теперь их будет не 29, как в прошлом году, а 38", - добавил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Каток Развлечения
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