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Бизнес

Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей

02 декабря 2023 16:41  [109] Бизнес
Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей

Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей

Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей. Об этом сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Так, 4 декабря с 10:00 до 11:00 круглый стол запланировал Борский филиал центра занятости, Дзержинский филиал – 6 декабря с 15:00 до 16:00, Нагорный филиал – с 13:00 до 14:00.

В рамках мероприятий кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят такие актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, как:
- соблюдение требований законодательства в сфере занятости, а также действий по недопущению их нарушения;
- трудоустройство отдельных категорий граждан на квотируемые рабочие места;
- использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России";
- участие предприятий в программе субсидирования найма;
- проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов РФ вошла в I этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
Занятость и безработица
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