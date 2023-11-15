Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей Бизнес

Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей

Нижегородский центр занятости проведет круглые столы для работодателей. Об этом сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.



Так, 4 декабря с 10:00 до 11:00 круглый стол запланировал Борский филиал центра занятости, Дзержинский филиал – 6 декабря с 15:00 до 16:00, Нагорный филиал – с 13:00 до 14:00.

В рамках мероприятий кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят такие актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения, как:

- соблюдение требований законодательства в сфере занятости, а также действий по недопущению их нарушения;

- трудоустройство отдельных категорий граждан на квотируемые рабочие места;

- использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России";

- участие предприятий в программе субсидирования найма;

- проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов РФ вошла в I этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".