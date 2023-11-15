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Общество

Новый ФАП открыли в селе Кузятово Ардатовского округа

02 декабря 2023 11:50  [1] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Новый ФАП открыли в селе Кузятово Ардатовского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Здесь предусмотрены процедурный кабинет, санитарная комната, тамбур, а также кабинет для хранения медикаментов. Кабинет для приёмов у фельдшера совмещён со смотровым.

За медпомощью смогут обращаться жители трёх соседних населённых пунктов: с. Кузятово, д. Первинка и с. Щеточное.

Согласно информации, фельдшерско-акушерский пункт построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Было закуплено 56 единиц медоборудования, в том числе автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, электрокардиограф и тонометр для измерения внутриглазного давления.

По словам главврача Ардатовской ЦРБ Марии Костериной, ФАП ранее был размещён в здании детсада, а затем на месте бывшей школы.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" реализуется в Нижегородской области в 2021-2025 гг. За это время планируется построить пять городских поликлиник, семь офисов врачей общей практики и множество фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, капремонт выполнят более чем в 700 объектах здравоохранения региона.

Нацпроект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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Теги:
Ардатовский район больницы
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