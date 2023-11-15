Нижегородских школьников приглашают на олимпиаду "Путь в IT" Общество

фото: Минцифры РФ

Нижегородских школьников приглашают на олимпиаду "Путь в IT". Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Согласно информации, участвовать могут ребята 14-17 лет. Отборочный тур завершится 4 декабря 2023 года, финал пройдет в период с 26 февраля по 22 марта 2024 года.

Первый тур олимпиады проводится в онлайн-формате. На втором туре конкурсанты продемонстрируют свой уровень знаний в сфере информационных технологий, а также смогут закрепить навык решения нестандартных задач.

Для участия потребуется регистрация на сайте мероприятия.

Все участники получат сертификаты, а победители - именные дипломы и путевку в детский лагерь "Смена" на Черном море.

Отмечается, что олимпиада направлена на популяризацию олимпиадного движения, математического знания и информационных технологий, а также на содействие в профориентации школьников. Мероприятие включено в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих мероприятий на 2023/24 учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения России.