Православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено организаторами

42-я международная православная ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» пройдет с 6 по 12 декабря по благословению по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Об этом сообщают организаторы.

В этом году ярмарка отмечает свой юбилей -20 лет. Познакомиться с историей выставки можно будет посетив тематическую экспозицию. Главной святыней выставки-ярмарки станет икона Преподобного Серафима Саровского. Ежедневно в часовне у иконы в 12:00, 15:00, 18:00 будут проходить молебны.

Официальное открытие выставки-ярмарки состоится 6 декабря в 14:00. По традиции перед торжественной церемонией открытия, перед главной святыней совершится молебен. Отметим, что в юбилейной выставки-ярмарке примут участие почти 400 участников из России и других стран. 66 епархий привезут местночтимые святыни, церковную утварь, продукцию монастырских хозяйств, освященные ювелирные изделия.

Организаторы обещают, что каждый посетитель ярмарки найдет для себя что-то интересное. В рамках мероприятия можно будет посетить просветительские кинопоказы и беседы от Нижегородской епархии, концерты и мастер-классы. Помимо этого, на выставке будет представлен большой ассортимент товаров повседневного спроса. Это обувь, дизайнерская одежда, домашний текстиль, а также предметы домашнего обихода. Можно будет приобрести товары для здоровья, натуральную косметика монгольский трикотаж, изделия из кожи и меха, ювелирную продукцию и авторскую бижутерию. Пчеловоды из разных регионов России привезут мед разных сортов. Так же можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, разнообразные сыры, масла, оливки из Греции, сладости, чай и многое другое.

Добавим, что работать выставка будет с 6 по 12 декабря. Вход бесплатный.

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