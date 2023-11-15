Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2023 13:33  [130] Православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде
02 декабря 2023 12:56  [131] Нижегородских школьников приглашают на олимпиаду "Путь в IT"
02 декабря 2023 11:50  [133] Новый ФАП открыли в селе Кузятово Ардатовского округа
01 декабря 2023 21:57  [114] Представители "Единой России" в день рождения партии встретились с многодетными семьями
01 декабря 2023 18:33  [397] Катки у кинотеатра "Россия" и на "Воднике" в Нижнем Новгороде будут бесплатными
01 декабря 2023 18:15  [521] Коллективы предприятий Сормовского района поддержали проект новой станции метро
01 декабря 2023 17:53  [273] Почти 1300 случаев заражения ВИЧ выявили в Нижегородской области в 2023 году
01 декабря 2023 17:35  [297] "Парламентские встречи" прошли в нижегородском Заксобрании
01 декабря 2023 17:23  [324] Церемония прощания с Владимиром Лебедевым состоится в Нижнем Новгороде 2 декабря
01 декабря 2023 17:15  [267] "Автобан" продолжает работы на двух участках 6 этапа М-12
Общество

Православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде

02 декабря 2023 13:33  [130] Общество
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

42-я международная православная ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» пройдет с 6 по 12 декабря по благословению по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Об этом сообщают организаторы.

В этом году ярмарка отмечает свой юбилей -20 лет. Познакомиться с историей выставки можно будет посетив тематическую экспозицию. Главной святыней выставки-ярмарки станет икона Преподобного Серафима Саровского. Ежедневно в часовне у иконы в 12:00, 15:00, 18:00 будут проходить молебны.

Официальное открытие выставки-ярмарки состоится 6 декабря в 14:00. По традиции перед торжественной церемонией открытия, перед главной святыней совершится молебен. Отметим, что в юбилейной выставки-ярмарке примут участие почти 400 участников из России и других стран. 66 епархий привезут местночтимые святыни, церковную утварь, продукцию монастырских хозяйств, освященные ювелирные изделия.

Организаторы обещают, что каждый посетитель ярмарки найдет для себя что-то интересное. В рамках мероприятия можно будет посетить просветительские кинопоказы и беседы от Нижегородской епархии, концерты и мастер-классы. Помимо этого, на выставке будет представлен большой ассортимент товаров повседневного спроса. Это обувь, дизайнерская одежда, домашний текстиль, а также предметы домашнего обихода. Можно будет приобрести товары для здоровья, натуральную косметика монгольский трикотаж, изделия из кожи и меха, ювелирную продукцию и авторскую бижутерию. Пчеловоды из разных регионов России привезут мед разных сортов. Так же можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, разнообразные сыры, масла, оливки из Греции, сладости, чай и многое другое.

Добавим, что работать выставка будет с 6 по 12 декабря. Вход бесплатный.

(0+)

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Церковь Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph