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Происшествия

Житель Кстова перевел мошенникам более 4 млн. рублей

02 декабря 2023 16:13  [10] Происшествия

Житель Кстова перевел мошенникам более 4 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Согласно информации, 39-летнему мужчине поступил телефонный звонок якобы от оператора сотовой связи. Звонивший сообщил о взломе кабинета на сайте госуслуг и оформленных на мужчину кредитах. Звонивший мошенник порекомендовал кстовчанину в срочном порядке оформить во всех названных ему банках кредиты, обналичить полученные денежные средства и в целях сохранности перевести их на безопасные на счета.

Доверчивый гражданин оформил на свое имя кредитные договоры в шести банках Нижнего Новгорода. А полученные средства в размере 4 281 881 рубль перевел по указанным ему счетам несколькими транзакциями.

Спустя время, 39-летний житель Нижегородской области понял что стал жертвой мошенников, о чем сообщил в полицию. Следователи СО ОМВД России «Кстовский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ГУ МВД России по Нижегородской области призывает граждан к бдительности. Если вы стали жертвой противоправных действий, мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефонам 02 или (102 с мобильного телефона).

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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