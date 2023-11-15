ННГУ отметил 60-летний юбилей первого в стране факультета ВМК Общество

фото: ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Праздничные мероприятия к 60-летию с момента открытия первого в стране специализированного факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) состоялись 1 и 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Юбилейные торжества посетили более 1000 почётных гостей, выпускников разных лет, студентов и преподавателей.

Так, замгубернатора Андрей Саносян, поздравляю причастных напомнил, что основателем создания факультета ВМК стал профессор Юрий Исаакович Неймарк.

"Он и его факультет заглянули в будущее. То, что сейчас Нижегородская область – один из регионов-лидеров в области информационных технологий, во многом результат высочайшего уровня преподавания и исследований, основа для которых была заложена 60 лет назад. Сегодня мы стремимся развивать это наследие. Межвузовскому ИТ-кампусу, который сегодня активно строится в Нижнем Новгороде, задана высочайшая планка. Проект имеет честь носить имя Неймарка, и это большая гордость и ответственность. Стоит задача быть лучшими во всём – в преподавании, науке, условиях быта и проживания, чтобы студенты и исследователи могли по максимуму сконцентрироваться на своей работе", - заявил чиновник.

По словам и. о. ректора ННГУ Олега Трофимова, университет фактически является "колыбелью" ИТ-технологий.

"Славные традиции великих предшественников продолжает наш Институт информационных технологий, математики и механики, коллектив которого ведёт исследования и выполняет научно-исследовательские работы в таких областях, как высокопроизводительные вычисления, разработка инженерного программного обеспечения, искусственный интеллект, компьютерное зрение. За все эти годы мы выпустили более 12 тысяч специалистов, и сегодня они успешно работают в госкорпорациях, частных компаниях и организациях, решая нашу общую задачу развития технологического суверенитета России", - сказал руководитель вуза.

1 декабря стал Днём студентов и выпускников факультета ВМК, а также студентов ИИТММ. Для гостей работали тематические лаборатории, проводились квесты, ярмарка вакансий от ИТ-компаний. Выпускники прошлых лет могли вспомнить студенческие годы и поискать себя на старых фотографиях.

2 декабря открылся дискуссией "Кадровое обеспечение технологического суверенитета в ИТ". В ней приняли участие руководители ведущих ИТ-компаний и крупных предприятий региона, представители вузовского сообщества.

На торжественном собрании чествовали первых выпускников факультета ВМК ННГУ, были вручены благодарственные письма от губернатора Нижегородской области, главы Нижнего Новгорода Законодательного собрания региона. Также на праздничном вечере состоялось вручение премии имени профессора Юлия Кеткова. Наград за вклад в развитие ИТ-образования были удостоены шесть деканов факультета ВМК.