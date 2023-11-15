Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно полученным данным, вечером 3 декабря и в течение суток 4 декабря по области и Нижнему Новгороду местами ожидается сильный снегопад.
Повысится вероятность возникновения ЧС. На трассах федерального, регионального и местного значения возможны большие заторы.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям области ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок. Держаться подальше от зданий, остерегаться нависшего снега и сосулек, обходить опасную зону при уборке снега с крыш.
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