Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области Общество

Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно полученным данным, вечером 3 декабря и в течение суток 4 декабря по области и Нижнему Новгороду местами ожидается сильный снегопад.

Повысится вероятность возникновения ЧС. На трассах федерального, регионального и местного значения возможны большие заторы.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям области ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок. Держаться подальше от зданий, остерегаться нависшего снега и сосулек, обходить опасную зону при уборке снега с крыш.