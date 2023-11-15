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Общество

Завершение работ в парке Кулибина перенесено на конец декабря

04 декабря 2023 09:45  [140] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Завершение работ по благоустройству в парке Кулибина планируется до конца 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

В настоящее время общая готовность объекта составляет 85%.

До наступления зимнего периода было выполнено благоустройство "Шахматного клуба" и прилегающей территории, высажены деревья и кустарники.

Подрядная организация сейчас завершает укладку резинового покрытия на детской площадке, а также монтирует ограждение по периметру территории. 

Как добавили в администрации района, за срыв сроков благоустройства подрядчику предъявлены претензии на сумму около 1,6 млн рублей.

Ранее ремонтные работы в парке Кулибина планировалось завершить к 30 ноября.

Фото НИА "Нижний Новгород"

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район Парки
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