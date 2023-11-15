Завершение работ в парке Кулибина перенесено на конец декабря Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Завершение работ по благоустройству в парке Кулибина планируется до конца 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

В настоящее время общая готовность объекта составляет 85%.

До наступления зимнего периода было выполнено благоустройство "Шахматного клуба" и прилегающей территории, высажены деревья и кустарники.

Подрядная организация сейчас завершает укладку резинового покрытия на детской площадке, а также монтирует ограждение по периметру территории.

Как добавили в администрации района, за срыв сроков благоустройства подрядчику предъявлены претензии на сумму около 1,6 млн рублей.

Ранее ремонтные работы в парке Кулибина планировалось завершить к 30 ноября.

Фото НИА "Нижний Новгород"