Завершение работ в парке Кулибина перенесено на конец декабря

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Завершение работ по благоустройству в парке Кулибина планируется до конца 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
В настоящее время общая готовность объекта составляет 85%.
До наступления зимнего периода было выполнено благоустройство "Шахматного клуба" и прилегающей территории, высажены деревья и кустарники.
Подрядная организация сейчас завершает укладку резинового покрытия на детской площадке, а также монтирует ограждение по периметру территории.
Как добавили в администрации района, за срыв сроков благоустройства подрядчику предъявлены претензии на сумму около 1,6 млн рублей.
Ранее ремонтные работы в парке Кулибина планировалось завершить к 30 ноября.
Фото НИА "Нижний Новгород"
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