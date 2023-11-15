Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца встретили в Нижнем Новгороде 3 декабря Общество

Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца встретили в Нижнем Новгороде 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно информации, святыня будет пребывать на нижегородской земле до 24 декабря.

Так, 3 и 4 декабря в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится всенощное бдение, а утром 4 декабря там же пройдет божественная литургия.

Кроме того, в дни пребывания святыни в регионе к ковчегу смогут приложиться верующие в разных районах Нижегородской области: в Богородске, Кстове, Сарове, Павлове, Выксе и других городах.

Ранее сообщалось, что православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде.