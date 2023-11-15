Прометание магистралей после обработки противогололёдными материалами начали в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Прометание магистралей после обработки противогололёдными материалами начали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, просыпку и прометание дорог и тротуаров в течение сегодняшней ночи и завтрашнего утра будут повторять необходимое количество раз.

Приоритет в уборке отдаётся дорогам категории А и Б, а также дорогам с интенсивным движением, по которым ходит общественный транспорт. На особом контроле мосты, путепроводы, съезды.

"После обработки дорог противогололедными материалами мы ждем определенное время, чтобы они начали действовать, и после этого выходим на прометание дорог. Как только интенсивность снегопада снизится, на расчистку остановок выйдут дорожные рабочие. Их задача подготовить территорию таким образом. Чтобы жителям города было удобно заходить в общественный транспорт. Кроме того, стоит задача обеспечить подходы и подъезды к объектам социальной сферы. Задача максимум для всех – подготовить город к утреннему часу пик", - отметили в департаменте, добавив, что во всех районах города сформированы звенья, состоящие из погрузчиков и самосвальной техники.

В Приокском районе на главных магистралях - проспекте Гагарина, улице Ларина, Мызинском мосту и транспортной развязке Гагарина - Ларина – шла обработка маршрутов шестью КДМ. "Снегопад затяжной, работа будет вестись без перерыва. На очистку дворов дворники выйдут с раннего утра, так же, как и рабочие на очистку тротуаров, лестниц и остановочных площадок", - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

По информации главы Московского района Владимира Кропотина, техника работает на основных дорожных магистралях, по которым следуют маршруты общественного транспорта: Сормовское и Московское шоссе, дублер Сормовского шоссе, проспекте Героев, на улицах Рябцева, Ярошенко, Просвещенской и др. "Также, во избежание аварийных ситуаций, особое внимание уделяем дорожным площадкам с круговым движением, подъездам к путепроводам и самим путепроводам", - сообщил руководитель района. Владимир Кропотин добавил, что очистка дорог будет осуществляться всю ночь. "Кроме того, с утра дорожные рабочие приступят к очистке остановочных павильонов и подходов к ним", - отметил он.

"В преддверии снегопада была произведена обработка улично-дорожной сети Сормовского района, далее будет осуществляться прометание. Сегодня в ночь запланирован вывоз снега с остановок и пешеходных переходов, ул. Коммунальная, транспортного развязки на ст. "Варя", Коминтерна и др. Также будет производиться обработка остановочных павильонов, пешеходных переходов, прометание тротуаров", - сообщили в администрации Сормовского района.

"Дорожные и коммунальные рабочие обрабатывают противогололедными материалами такие улицы как Кузбасская, Чкалова, Октябрьской Революции, Советская, Московское и Комсомольское шоссе, Канавинский мост и метромост, микрорайоны Мещерское озеро и Старое Канавино. На всех улицах работает комбинированная дорожная машина, тракторы, погрузчики, самосвалы, дорожные рабочие. Основное внимание сосредоточено на обработке и уборке снега и наледи с дорог и проездов, остановочных павильонов и тротуаров, подъездных путей к социально значимым объектам", - отметил глава Канавинского района Олег Алешин.

"В Автозаводском районе обработали противогололедными материалами автомобильные дороги и пешеходные тротуары на ул. Аркадия Гайдара, Безводная, Дьяконова, Львовская, Плотникова, Ореховская, пр. Кирова, пр. Молодежный, пр. Ленина и др. Дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме", - сообщил глава администрации района Александр Нагин. При необходимости автомагистрали и тротуары будут расчищать от снега неоднократно с тем, чтобы утром в понедельник избежать заторов на дорогах с интенсивным движением общественного транспорта. Расчистке снега на подходах к социальным объектам и остановочным павильонам уделяется особое внимание. Домоуправляющие компании также готовы к работе с последствиями снегопада.

По словам главы администрации Советского района Александра Иванова, основное внимание коммунальных служб сосредоточено на обработке и очистке тротуаров и внутриквартальных проездов. "Сегодня дорожная и коммунальная техника работала на улицах: Бекетова, Ошарская, Ванеева, Чачиной, Сахарова, Юбилейная, Нартова, Белинского, Панина и др. Сейчас обслуживающие организации делают все возможное, чтобы завтра с утра жители могли без особых сложностей добраться до работы, детских садов и школ. Учитывая погодные условия, снегопад может затянуться до конца завтрашнего дня. Все дорожные службы и ЖКХ переведены на усиленный режим. Конечно, порой в работе возникают сложности в том числе из-за припаркованных автомобилей – ночью; днём - из-за большого потока транспорта. Просим жителей отнестись к вопросам очистки снега с пониманием" - сказал Александр Иванов.

В Нижегородском районе к уборке дорог и тротуаров привлечена снегоуборочная техника всех типов. "В приоритете дороги категории А и Б, спуски, подъемы, общественные территории, далее дорожники уйдут на внутриквартальные проезды. У дорожных рабочих в первоочередном порядке уборка остановочных павильонов, пешеходных переходов, подходы к социально значимым учреждениям. Уборка ведется на Гребном канале, Казанском шоссе, Нижне-Волжской набережной, улицах Бринского, Лысогорская, Родионова, Варварская, Большая Печерская, Похвалинском, Казанском и Георгиевском съездах, площадях Благовещенская, Маслякова, Минина, Сенная", - рассказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

И.о. главы Ленинского района Николай Захар провел оперативный штаб по содержанию территорий района. "Участникам встречи указано на усиление снегоуборочных работ, исходя из опыта прошлых снегопадов, а также на необходимость оперативного проведения работ, чтобы жители могли более комфортно и безопасно передвигаться по территории района. Представители подрядных и управляющих организаций отметили, что будут усиливаться в работе за счет увеличения единиц техники или количества дорожных рабочих и дворников.

"После снегопадов надвигается достаточно серьезное похолодание, и здесь особое внимание будет уделено жилфонду и ресурсоснабжающими организациями", - отметил и.о. главы Ленинского района Николай Захар.

В настоящее время в Ленинском районе спецтехника работает на проспекте Ленина, Комсомольском шоссе, улицах Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Молитовская, бульваре Заречный и других участках района. Будут проведены работы по прометанию и повторной обработке с целью предотвращения заснеживания. Также в ночь с 3 на 4 декабря обслуживающие район организации будут очищать остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам

Напомним, по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 3 декабря и в течение суток 4 декабря 2023 г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается сильный снег. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

Ранее сообщалось, что в выходные по прогнозам ожидается выпадение снега до 10 см.

"Будем за этим следить, прогнозы иногда корректируются как в худшую, так и в лучшую сторону. До конца следующей недели дорожные службы будут работать в усиленном режиме, в том числе по ликвидации последствий предыдущих снегопадов, включая вывоз снега. Более активно они приступят к обработке и прометанию дорог. Будем готовиться к новым снегопадам", – заявил глава города Юрий Шалабаев, который также отметил, что особое внимание будет уделено обращениям жителей по расчистке снега. "Будем внимательно следить за сообщениями жителей и обрабатывать их заявки, которые приходят к нам по различным каналам связи: в социальных сетях, Госуслугах и др.", – добавил мэр.