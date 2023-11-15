Воспитанница спортклуба АПЗ Алена Лисина завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области
Саблистка спортклуба "Знамя" АО "АПЗ", нижегородка Алена Лисина завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию, прошедших 2 и 3 декабря в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области.
В первый день соревнований нижегородка "взяла" бронзу в личном зачете.
Во второй день турнира Алена Лисина в командных соревнованиях также добилась успеха, завоевав вместе со своими напарниками по команде серебряную медаль.
Тренерами нижегородки являются наставники высшей категории, мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.
Ранее сообщалось, что саблисты из Арзамаса завоевали медали на турнире "Московская сабля".
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