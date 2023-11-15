Нижегородское Заксобрание отправило гумпомощь для бойцов Мининского батальона Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Очередная партия гуманитарной помощи от Законодательного собрания Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, груз для военнослужащих передал сотрудник аппарата регионального парламента Олег Андерсон.

"Доброй традицией стала ежемесячная отправка гуманитарной помощи, в сборе которой участвуют депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания. Каждая партия укомплектована самым необходимым оборудованием, которое требуется нашим бойцам. Сейчас отправляем приборы ночного видения для разведгруппы, тёплые вещи. Помогаем, в том числе, нашим коллегам, которые отправились добровольцами в зону СВО. Связующее звено в этой работе – наш сотрудник Олег Андерсон. Через него военнослужащие сообщают, что им необходимо", - сообщил руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

"Бойцам Мининского батальона мы передадим бронежилеты самого высокого класса защиты и станции разведки с тепловизором. Оборудование отправится также в другие части первого армейского корпуса", - рассказал Олег Андерсон.

Как сообщалось ранее, автомобиль с гуманитарной помощью из Нижегородской области попал под обстрел на Донбассе.

Напомним, что сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ.

1 декабря 2022 года Олег Андерсон ушёл служить добровольцем на линию боевого соприкосновения, откуда вернулся в Нижний Новгород через 3,5 месяца после ранения. В настоящее время Олег Андерсон продолжает заниматься отправкой грузов в зону СВО. С 2014 года при его участии в ЛНР и ДНР отправлено больше 150 грузов с гуманитарной помощью.