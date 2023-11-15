Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2023 12:29  [48] Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде ликвидировали
04 декабря 2023 12:23  [56] Почти 7 тысяч мест допобразования создано в Нижнем Новгороде в 2023 году
04 декабря 2023 11:58  [95] Более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году
04 декабря 2023 11:45  [97] Нижегородское Заксобрание отправило гумпомощь для бойцов Мининского батальона
04 декабря 2023 11:29  [118] Турпоток в Нижний Новгород в 2024 году увеличится более чем на 49%
04 декабря 2023 11:18  [114] Дороги протяженностью 18 км отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2023 году
04 декабря 2023 11:13  [141] Онлайн-запись на приём появилась в нижегородских госветклиниках
04 декабря 2023 10:56  [116] Встреча с семьями мобилизованных состоялась в Штабе общественной поддержки
04 декабря 2023 10:28  [150] Морозы до -24...-29° придут в Нижегородскую область на этой неделе
04 декабря 2023 10:12  [141] Безбилетников в Нижнем Новгороде в ноябре чаще всего выявляли на маршруте А-8
Общество

Нижегородское Заксобрание отправило гумпомощь для бойцов Мининского батальона

04 декабря 2023 11:45  [97] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Очередная партия гуманитарной помощи от Законодательного собрания Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, груз для военнослужащих передал сотрудник аппарата регионального парламента Олег Андерсон.

"Доброй традицией стала ежемесячная отправка гуманитарной помощи, в сборе которой участвуют депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания. Каждая партия укомплектована самым необходимым оборудованием, которое требуется нашим бойцам. Сейчас отправляем приборы ночного видения для разведгруппы, тёплые вещи. Помогаем, в том числе, нашим коллегам, которые отправились добровольцами в зону СВО. Связующее звено в этой работе – наш сотрудник Олег Андерсон. Через него военнослужащие сообщают, что им необходимо", - сообщил руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

"Бойцам Мининского батальона мы передадим бронежилеты самого высокого класса защиты и станции разведки с тепловизором. Оборудование отправится также в другие части первого армейского корпуса", - рассказал Олег Андерсон.

Как сообщалось ранее, автомобиль с гуманитарной помощью из Нижегородской области попал под обстрел на Донбассе.

Напомним, что сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ. 

1 декабря 2022 года Олег Андерсон ушёл служить добровольцем на линию боевого соприкосновения, откуда вернулся в Нижний Новгород через 3,5 месяца после ранения. В настоящее время Олег Андерсон продолжает заниматься отправкой грузов в зону СВО. С 2014 года при его участии в ЛНР и ДНР отправлено больше 150 грузов с гуманитарной помощью.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Законодательное собрание СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph