Несколько десятков пленарных сессий пройдут на ESG-форуме "СО. Знание" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В рамках международного ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря пройдут 40 пленарных сессий.

Как сообщили организаторы мероприятия, главной темой обсуждения станет влияние трансформаций ESG-практик на различные отрасли экономики.

По итогам форума запланирована презентация новой устойчивой модели развития, с основой для системы ценностей стран БРИКС.

В первый день форума участники обсудили стратегии развития российских компаний в сфере IT, экологии и промышленной безопасности.

Как подчеркнул директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии ГК "Росатом" Андрей Лебедев, компания использует достижения атомной науки на службу стране.

"Мы сегодня в отрасли атомных технологий полностью суверенны на 98%. Те 2%, которые остаются, не являются значительными. Если говорить про технологии, которые обеспечивают безопасность и суверенитет страны, то это 100%", - сказал он.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов подчеркнул необходимость комплексного развития ESG-практик.

Вице-президент "Ростелекома" Иван Беров назвал в качестве основных вызовов, стоящих перед компанией, повышение цифровой грамотности и мультидисциплинарность.

Напомним, что первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" прошел в Нижнем Новгороде в декабре 2022 года.