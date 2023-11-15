Глеб Никитин: "Аналитика ЦУР помогает быстро реагировать на предложения и решать проблемы нижегородцев"

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за 11 месяцев 2023 года отработали более 187 тысяч обращений нижегородцев. 116 тысяч обращений поступили через соцсети, еще 71 тысяча – через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе".
Аналитика ЦУР еженедельно передается губернатору.
"Постоянный мониторинг и аналитика ЦУР помогают быстро реагировать на имеющиеся предложения и решать проблемы, которые обозначают жители области. Социальные сети позволяют делать это максимально оперативно. Задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Кстати, мы открыли ЦУР в пилотном режиме одними из первых в стране – в апреле 2020 года, а в декабре он заработал в полную силу. С тех пор отработано более 632 тысяч сообщений нижегородцев", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Аналитики нижегородского Центра управления регионом постоянно следят за инфополем в области, выявляют недостоверные публикации, помогают органам власти оперативно их опровергать. В два раза – до 4 тысяч – возросло число материалов, которые ежедневно просматривают в сети аналитики ЦУР.
Еще одно важное направление работы ЦУР – развитие государственных пабликов. Более 3,7 тысячи аккаунтов органов власти и подведомственных учреждений создано за три года в социальных сетях при активном участии ЦУР Нижегородской области. Официальные страницы органов власти в соцсетях – госпаблики – сегодня читает более 4 миллионов подписчиков. Для администраторов госпабликов в этом году ЦУР провел более 50 семинаров по работе с соцсетями, в которых очно приняло участие более 1300 человек.
"Уже больше трех лет ЦУР помогает нижегородцам и органам власти налаживать диалог. "Обратная связь" с жителями постоянно развивается, в этом году к работе в соцсетях мы подключили ресурсоснабжающие организации. Наша задача – не просто добиться ответа в максимально короткий срок, а получить реальное решение проблемы гражданина. Тут мы выступаем за системный подход: решение проблемы должно быть таким, чтобы у человека больше не возникла необходимость снова отправлять жалобу и ждать реакции", – сказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.
Напомним, в ноябре-декабре 2020 года в России открылись центры управления регионами. ЦУР действует в Нижегородской области, как и по всей стране, по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".
Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе во "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52
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