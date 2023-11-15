Глеб Никитин: "Аналитика ЦУР помогает быстро реагировать на предложения и решать проблемы нижегородцев" Общество

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за 11 месяцев 2023 года отработали более 187 тысяч обращений нижегородцев. 116 тысяч обращений поступили через соцсети, еще 71 тысяча – через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе".

Аналитика ЦУР еженедельно передается губернатору.

"Постоянный мониторинг и аналитика ЦУР помогают быстро реагировать на имеющиеся предложения и решать проблемы, которые обозначают жители области. Социальные сети позволяют делать это максимально оперативно. Задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Кстати, мы открыли ЦУР в пилотном режиме одними из первых в стране – в апреле 2020 года, а в декабре он заработал в полную силу. С тех пор отработано более 632 тысяч сообщений нижегородцев", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Аналитики нижегородского Центра управления регионом постоянно следят за инфополем в области, выявляют недостоверные публикации, помогают органам власти оперативно их опровергать. В два раза – до 4 тысяч – возросло число материалов, которые ежедневно просматривают в сети аналитики ЦУР.

Еще одно важное направление работы ЦУР – развитие государственных пабликов. Более 3,7 тысячи аккаунтов органов власти и подведомственных учреждений создано за три года в социальных сетях при активном участии ЦУР Нижегородской области. Официальные страницы органов власти в соцсетях – госпаблики – сегодня читает более 4 миллионов подписчиков. Для администраторов госпабликов в этом году ЦУР провел более 50 семинаров по работе с соцсетями, в которых очно приняло участие более 1300 человек.

"Уже больше трех лет ЦУР помогает нижегородцам и органам власти налаживать диалог. "Обратная связь" с жителями постоянно развивается, в этом году к работе в соцсетях мы подключили ресурсоснабжающие организации. Наша задача – не просто добиться ответа в максимально короткий срок, а получить реальное решение проблемы гражданина. Тут мы выступаем за системный подход: решение проблемы должно быть таким, чтобы у человека больше не возникла необходимость снова отправлять жалобу и ждать реакции", – сказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, в ноябре-декабре 2020 года в России открылись центры управления регионами. ЦУР действует в Нижегородской области, как и по всей стране, по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе во "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52