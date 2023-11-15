Участок улицы Июльских Дней перекроют в Нижнем Новгороде с 5 декабря Общество

Участок улицы Июльских Дней временно перекроют из-за начала ремонта с 5 декабря в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как отметили в ведомстве, ограничения начнут действовать с 9 часов утра завтрашнего дня и продлятся до завершения работ.

Из-за ремонтных работ на водопроводе нельзя будет проехать по участку улицы от проспекта Ленина до улицы Менделеева.

В связи с перекрытием движение автобусов маршрутов А-7, А-9, А-19, А-66, Т-13, Т-40, Т-67, Т-86, Т-87, Т-94, Т-138 будет организовано по улице Октябрьской Революции, улице Чкалова в оба направления.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина перекроют до 20 декабря.