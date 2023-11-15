Свет точечно отключат в четырёх районах и в деревнях Нижнего Новгорода 5 декабря Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 5 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в Копосове: ул. Кима, 253а, 253б, 253в, 253г; ул. Лунская, 35-73, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 87, 89.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в посёлке Красная Заря: ул. Лукояновская, 1-12; ул. Шахунская, 1-13.

В Канавинском районе с 13:00 до 16:00 будет обесточен один многоквартирный дом на бул. Мира, 17.

В Автозаводском районе с 9:00 до 15:00 свет отключат на пр. Молодёжном в домах № 8 и 10.

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил об отключении электроэнергии с 9:00 до 17:00 в деревнях Нижнего Новгорода: Анкудиновка, ул. Мира, Лесная, Садовая; Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха - все улицы, ул. Акварельная; Кузьминка, ул. Полевая, ул. Талалушкина, ул. Чкалова; ул. Ковская, ул. Агатовая, ул. Пшеничная, ул. Серебряная, ул. Подковная; Никульское; Новопокровское; Белополье тер. СНТ; Утечино.