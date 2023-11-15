Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2023 11:22  [4] Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023 10:15  [129] Строительство метро в Сормовском районе будет вестись на трех площадках
05 декабря 2023 09:54  [631] Прямая телефонная линия с нижегородскими судебными приставами пройдёт 5 декабря
05 декабря 2023 09:13  [147] Свет точечно отключат в четырёх районах и в деревнях Нижнего Новгорода 5 декабря
05 декабря 2023 09:05  [141] Евгений Люлин: "Волонтёры по первому зову приходят в "красные зоны" больниц, чтобы бороться с опасными заболеваниями"
04 декабря 2023 20:22  [432] Около 100 спикеров выступили в первый день ESG-форума "СО. Знание" в Нижнем Новгороде
04 декабря 2023 18:58  [260] Нижегородские "Волонтеры Победы" организовали уроки мужества в школах региона
04 декабря 2023 18:45  [242] Эн+ вошла в рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов России
04 декабря 2023 18:24  [266] Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023"
04 декабря 2023 18:12  [299] Более 4600 нижегородских школьников приняли участие в проекте "Уроки с путешествием"
Общество

Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в Нижнем Новгороде

05 декабря 2023 11:22  [4] Общество
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в культурном центре "Рекорд" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, организаторами выступили фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Всемирный русский народный собор.

В открытии акции приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительской общество" Анна Громова и заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель попечительского совета фонда святителя Василия Великого, учредитель общества "Царьград" Константин Малофеев.

"Нижегородская земля всегда славилась традициями благотворительности. Очень много знаем ярких примеров из прошлого, когда готовность жертвовать ради общего дела становилась поворотным пунктом в истории. Сейчас также очень много ситуаций, когда нижегородцы приходят на помощь. Мы чтим традиции и создаем условия для того, чтобы традиции укреплялись. "День Белого цветка" - это акция, которая вовлекает молодое поколение через созидание. Дети своими руками готовят поделки, которые потом приобретаются, и на эти средства делаются добрые дела, это воспитание доброты", - отметил Глеб Никитин.

В рамках акции в "Рекорде" учащиеся школ и школ искусств Нижегородской области представили свои рисунки и поделки, в том числе изготовленные специально к этому дню бумажные белые цветы. Все желающие смогли их приобрести и таким образом поучаствовать в благотворительной акции. Всего благотворительный праздник посетили более 300 нижегородцев.

Все собранные средства от проведения акции направят на поддержку участников специальной военной операции.

Напомним, впервые "День Белого цветка" в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В Нижегородской губернии в 1911-1913 годах акцию организовывал местный отдел Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом. Добровольцы раздавали горожанам цветы белой ромашки и просветительские листовки. Праздник был официально возрожден в современной России в 2011 году, в год своего столетия. Сейчас он проводится в более чем 40 городах и 29 регионах, от Калининграда до Хабаровска.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph