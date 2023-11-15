Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Благотворительная акция "День Белого цветка" прошла в культурном центре "Рекорд" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, организаторами выступили фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Всемирный русский народный собор.

В открытии акции приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительской общество" Анна Громова и заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель попечительского совета фонда святителя Василия Великого, учредитель общества "Царьград" Константин Малофеев.

"Нижегородская земля всегда славилась традициями благотворительности. Очень много знаем ярких примеров из прошлого, когда готовность жертвовать ради общего дела становилась поворотным пунктом в истории. Сейчас также очень много ситуаций, когда нижегородцы приходят на помощь. Мы чтим традиции и создаем условия для того, чтобы традиции укреплялись. "День Белого цветка" - это акция, которая вовлекает молодое поколение через созидание. Дети своими руками готовят поделки, которые потом приобретаются, и на эти средства делаются добрые дела, это воспитание доброты", - отметил Глеб Никитин.

В рамках акции в "Рекорде" учащиеся школ и школ искусств Нижегородской области представили свои рисунки и поделки, в том числе изготовленные специально к этому дню бумажные белые цветы. Все желающие смогли их приобрести и таким образом поучаствовать в благотворительной акции. Всего благотворительный праздник посетили более 300 нижегородцев.

Все собранные средства от проведения акции направят на поддержку участников специальной военной операции.

Напомним, впервые "День Белого цветка" в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В Нижегородской губернии в 1911-1913 годах акцию организовывал местный отдел Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом. Добровольцы раздавали горожанам цветы белой ромашки и просветительские листовки. Праздник был официально возрожден в современной России в 2011 году, в год своего столетия. Сейчас он проводится в более чем 40 городах и 29 регионах, от Калининграда до Хабаровска.