Доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде Происшествия

Доследственная проверка организована по факту отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде, сообщили в нижегородском СУ СК.

Согласно информации, инцидент произошел в ночь на 5 декабря в одной из квартир дома, расположенного на Большой Покровской.

В результате двое взрослых и ребенок почувствовали недомогание и были госпитализированы. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Следователи СК уже приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Кстове из-за возможного отравления угарным газом.