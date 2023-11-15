Доследственная проверка организована после отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде

Доследственная проверка организована по факту отравления угарным газом трех человек в Нижнем Новгороде, сообщили в нижегородском СУ СК.
Согласно информации, инцидент произошел в ночь на 5 декабря в одной из квартир дома, расположенного на Большой Покровской.
В результате двое взрослых и ребенок почувствовали недомогание и были госпитализированы. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Следователи СК уже приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в Кстове из-за возможного отравления угарным газом.
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