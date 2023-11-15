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Бизнес

Представители компании Эн+ приняли участие в ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ"

05 декабря 2023 12:18  [90] Бизнес

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов принял участие в пленарном заседании "Суверенные технологии для сознательного развития" в рамках международного ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ". Эксперты обсудили, как эффективные стратегии развития компаний влияют на конкурентную борьбу на рынке. 

В частности, речь шла о применении технологий, решающих экологические, социальные и корпоративные вопросы в различных отраслях экономики. В ходе мероприятия Антон Бутманов подчеркнул, что сегодня мировой спрос на низкоуглеродную продукцию растет. Для расширения номенклатуры необходимо изменить энергетические балансы, и Россия с ее огромным гидропотенциалом имеет конкурентные преимущества.

"Развитые страны освоили свой гидропотенциал на 85% и более. А у России, второй в мире после Китая, он распределен крайне неравномерно – в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Если мы хотим развивать промышленность и экономику на этих территориях – необходима дешевая и "зеленая" электроэнергия, которая даст конкурентоспособность продукции. Компания Эн+ прорабатывает ряд проектов строительства ГЭС, которые, безусловно, положительно скажутся на развитие гидроэнергетики страны в целом", - отметил директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

В рамках форума было отмечено, что повестка устойчивого развития крайне важна сегодня для активно развивающихся компаний, в числе которых Эн+. В настоящий момент энерго-металлургический холдинг продолжает активную реализацию проектов в сфере ESG. Так, компания одной из первых в России объявила о планах по достижению углеродной нейтральности, поставив цель стать полностью безуглеродной к 2050 году. Более того, делает акцент на развитие в пользу общества, защиту его интересов, благополучия сотрудников и их семей.

"Эн+ постоянно улучшает условия работы на своих предприятиях, предлагает полный социальный пакет, включающий возможность участия в корпоративной жилищной программе, внедряет лучшие из имеющихся практик корпоративного управления. Кроме того, компания расширяет сотрудничество с учебными учреждениями с целью воспитания кадров и их трудоустройства на предприятия группы, а также ведет активную работу в сфере благоустройства городов, строит больницы, школы, спортивные объекты", - подчеркнул участник форума, руководитель ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в конце ноября компания Эн+ получила "Золото" в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes. А в октябре Эн+ вошла в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности российских компаний и банков, подготовленный рейтинговым агентством "Эксперт РА". Компания получила высшие оценки в двух из четырех номинациях: "Высший уровень ESG-прозрачности" и "За лидерство в ESG-прозрачности в категории "холдинги".

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