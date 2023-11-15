За технологии и красоту! "Ростелеком" наградил клиента года в Нижнем Новгороде Бизнес

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"Ростелеком" на церемонии вручения юбилейной XV бизнес-премии "Человек года" в Нижнем Новгороде отметил специальной наградой предпринимателя, объединившего технологии и красоту. Им стала Ольга Юрочкина — хозяйка лавандовой фермы "Нижегородский Прованс", применившая видеонаблюдение для обеспечения безопасности в своем хозяйстве.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Традиционно на региональной бизнес-церемонии мы отмечаем компанию, эффективно внедрившую в бизнес инновационные решения. В этом году признания заслужила предприниматель Ольга Юрочкина. Представьте себе 12 гектаров лаванды — одного из самых прекрасных растений. И не в Провансе, а в 40 километрах от Нижнего Новгорода! Наблюдать за этим великолепием, выращивать и сохранять саженцы помогают камеры видеонаблюдения от “Ростелекома”. Мы рады, что наши продукты находят применение в самых различных сферах, позволяя бизнесу не только расти и развиваться, но и в буквальном смысле процветать".

Выращиванием лаванды Ольга Юрочкина занимается более восьми лет. Начинала как садовод-любитель на двух сотках дачного участка. Сначала были 50 кустов, затем 200. Сейчас количество саженцев превышает 24 тысячи, а площадь посадок увеличилась до 12 гектаров. Так увлечение переросло в большой бизнес. Раньше продукцию для флористов завозили в Россию из Италии, Голландии, Китая… Теперь она в промышленных масштабах производится в Нижегородской области.

Изначально бизнес задумывался как производство сухоцветов, но неожиданно открылось еще одно направление — туристическое. Место обретало популярность. Посмотреть на "Нижегородский Прованс", провести фотосессии среди фиолетовых полей приезжают люди из разных регионов России. Поэтому для гостей были созданы зоны отдыха и открыто кафе.

Ольга Юрочкина, предприниматель:

"В осенне-зимний период комплекс не работает, а присматривать за ним необходимо. Контролировать обстановку на участке я решила с помощью облачного видеонаблюдения: система работает круглосуточно при любых погодных условиях. Протестировала несколько решений и остановилась на предложении “Ростелекома”. Специалисты провайдера подобрали модели камер, установили и настроили оборудование. Мне нравится функциональное мобильное приложение оператора. В нем удобно управлять настройками, просматривать видео онлайн и хранить записи в облаке. Сервисом очень довольна".

"Ростелеком" ежегодно выступает генеральным партнером региональной премии "Человек года", которую проводит ее учредитель — издание "Деловой квартал". Награды удостаиваются нижегородцы, которые внесли весомый вклад в развитие отрасли, имеют признание в профессиональном сообществе, внедряют инновационные технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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