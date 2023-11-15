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Общество

Нижегородцы с начала 2023 года совершили более 57 тысяч донаций крови

05 декабря 2023 15:49  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы с начала 2023 года совершили более 57 тысяч донаций крови и ее компонентов. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой.

Согласно информации, с января по ноябрь донорами в Нижегородской области стали более 19,2 тысяч человек из них 2,2 тысячи нижегородцев сдали кровь впервые в жизни.

Как рассказал главный врач Нижегородского областного центра крови Сергей Чистяков, в регионе 40,4 тысячи раз пожертвовали цельную кровь, еще более 14,8 тысячи раз сдали плазму и почти 1,9 тысячи раз - тромбоциты.

Он также отметил, что в 2023 году уже 868 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России". Всего в Нижегородской области проживает около 28,4 тысячи человек, отмеченных этой наградой.

Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

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Теги:
донор
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