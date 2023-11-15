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ВТБ: спрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды марта-апреля 2022 года

05 декабря 2023 17:05  [89]

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После повышения ставок в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Этот результат стал лучшим не только за отдельный месяц этого года, но и превысил темп роста рублевого портфеля вкладов ВТБ в "ажиотажных" марте и апреле 2022 года. Об этом в преддверии 14-ого Инвестиционного Форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
 
В среднем в январе-октябре портфель рублевых депозитов ВТБ увеличивался на 85 млрд рублей в месяц (максимальное значение – 207 млрд в октябре), а в ноябре рост портфеля вкладов составил свыше 360 млрд рублей. Это более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза - апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Тогда портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 216 и 238 млрд рублей соответственно.
 
"В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально "горячим" с точки зрения клиентской активности – причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков. Россияне демонстрируют рациональное поведение, снижая кредитную активность и переходя на сберегательную модель поведения. Этому способствуют максимально высокие за последние 1,5 года ставки, которые позволяют комфортно разместить свои средства не только на длинные сроки, но и "короткие" периоды в 3-6 месяцев. Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей", – отметил Георгий Горшков.
 
В начале ноября ВТБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительным счетам в рублях. В среднем ставки выросли на 2,5 п.п. Сегодня размещение средств в банке доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада. По накопительным счетам максимальную доходность 15% могут получить клиенты, которые открывают их впервые или на счетах и вкладах которых за последние 90 дней было менее 1 тысячи рублей. Такую доходность банк начисляет по накопительному ВТБ-Счету в первые три месяца. С 4 месяца и с 1 месяца для тех, на кого не распространяется, так называемая, приветственная ставка, клиенты могут увеличить базовую ставку, оплачивая товары и услуги картами банка. Дополнительный процент будет начислен вкладчикам, получающим зарплату или пенсию в банке. Итоговая доходность для таких клиентов составит до 14% годовых.
 
Схожая тенденция фиксируется и в другом банке группы ВТБ – РНКБ. За ноябрь его портфель депозитов увеличился на 4,4 млрд рублей, что на 46% превышает результат за предыдущий месяц. Кроме того, этот показатель больше прироста депозитного портфеля банка в марте 2022 года – тогда он увеличился на 4,17 млрд рублей. Общий объем портфеля депозитов в РНКБ на текущий момент превышает 94,7 млрд рублей.

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