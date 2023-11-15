Нижегородский ЦУР запустил конкурс лучших госпабликов Общество

В Нижегородской области запущен конкурс лучших пабликов государственных учреждений в социальных сетях. Конкурс госпабликов проводит Центр управления регионом (ЦУР).

В конкурсе будут оцениваться паблики органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области и их подведомственных учреждений. Определено 9 номинаций: "Лучший паблик ОИВ", "Лучший паблик ОМСУ", "Лучший паблик учреждения здравоохранения", "Лучший паблик учреждения спорта", "Лучший паблик учреждения социальной политики", "Лучший паблик учреждения культуры", "Лучший паблик школы", "Лучший паблик детского сада", "Приз зрительских симпатий".

"Закон, обязывающий органы власти вести страницы в соцсетях, совсем молодой, он вступил в силу год назад. За это время в регионе создано более 3,7 тысяч госпабликов. И статистика показывает, что наши госпаблики популярны – у них сейчас 4,3 миллионов подписчиков. Конкурс на лучший госпаблик мы проводим второй раз, чтобы обменяться успешными практиками по ведению официальных страниц и поощрить за работу администраторов сообществ", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Чтобы подать заявку на конкурс, необходимо заполнить форму по ссылке.

Конкурс проводится в два этапа. В первом туре будут оцениваться следующие показатели: оформление страницы, регулярность публикаций, обратная связь с пользователями и вовлеченность подписчиков. Ко второму туру будут допущены не более 10 пабликов в каждой номинации. Специалисты ЦУР оценят контентную политику, качество фото и видео материалов, а также интерактивные форматы.

Победителей объявят в январе 2024 года, они получат памятные призы.

Напомним, Центр управления регионом действует в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе во "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52