Четыре года тюрьмы получил за взятку экс-главный специалист Выксунского лесничества Происшествия

Бывший главный специалист Выксунского районного лесничества Минлесхоза Нижегородской области получил четыре года тюрьмы за взятку.

Как сообщили в прокуратуре региона, суд города Выксы вынес приговор подсудимому.

Во время судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил взятку в сумме 150 тысяч рублей от представителя фирмы-арендатора лесного участка.

Деньги предназначались для подписания акта выполнения лесохозяйственных работ, которые фактически не были исполнены в полном объеме.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 3 млн рублей.

В целях взыскания штрафа на имущество подсудимого обращено взыскание.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о взятках на директора депстроя Илью Гора направлено в суд.