Четыре года тюрьмы получил за взятку экс-главный специалист Выксунского лесничества

Бывший главный специалист Выксунского районного лесничества Минлесхоза Нижегородской области получил четыре года тюрьмы за взятку.
Как сообщили в прокуратуре региона, суд города Выксы вынес приговор подсудимому.
Во время судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый получил взятку в сумме 150 тысяч рублей от представителя фирмы-арендатора лесного участка.
Деньги предназначались для подписания акта выполнения лесохозяйственных работ, которые фактически не были исполнены в полном объеме.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 3 млн рублей.
В целях взыскания штрафа на имущество подсудимого обращено взыскание.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о взятках на директора депстроя Илью Гора направлено в суд.
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