"Верю в Россию": дискуссионная площадка перед съездом "Единой России" прошла в Нижнем Новгороде Политика

В Нижнем Новгороде состоялась дискуссионная площадка "Верю в Россию", которую "Единая Россия" провела в преддверии съезда партии. На ней собрались представители со всего Приволжского федерального округа. Участники поделились, почему они уверены сегодня в нашей стране.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что вера в Россию и в России была у нас всегда, а уверенность в завтрашнем дне стала результатом работы президента Владимира Путина. Даже рекордное количество санкций не затормозили Россию.

"Сегодня люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью – при Владимире Путине выросло целое поколение, которое не знает, что может быть иначе. Сегодня люди знают, если у них появятся дети – государство обеспечит их медициной, образованием, молочной кухней, питанием в школе. Выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине – страна позаботится и о тебе, и о членах твоей семьи", - сказал Андрей Турчак.

"Единая Россия", как партия президента, полноправный участник всех изменений в стране за последние 23 года, подчеркнул секретарь Генсовета. Партия исполняла поручения президента, несла ответственность за ключевые решения.

Важнейшим инструментом развития страны, работы с наказами граждан служит народная программа "Единой России". За два года ее реализации построено почти 1100 новых и отремонтировано свыше 3 тысяч школ. Благоустроено более 18 тысяч дворов и общественных пространств, отремонтировано и построено почти 2,5 тысячи поликлиник, газифицировано полмиллиона домовладений и 800 тысяч земельных участков.

При поддержке партии "Единой Россия" принят федеральный бюджет.

"Одновременно с ростом расходов на оборону и национальную безопасность обеспечили финансирование всех мероприятий народной программы и выполнение всех социальных обязательств. Сложно переоценить, насколько важен такой подход для укрепления уверенности людей в настоящем и будущем. Это наше большое достижение. Достижение нашей большой команды президента. Задача "Единой России" - продолжить выполнять взятые на себя обязательства, отстаивать интересы людей и обеспечивать развитие страны. Это было и есть главное условие чувства уверенности наших граждан и в собственных силах и уверенности в будущем России", - сказал Андрей Турчак.

Сегодня, как никогда, нам нужны единство, слаженная работа на всех уровнях власти, сказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отметив роль партии в этой работе.

"Прямая коммуникация с людьми, готовность помочь – составляющая успеха для всей страны. "Единая Россия" возглавила помощь участникам спецоперации, в регионах развернуты волонтерские отряды. Депутаты, члены МГЕР проводят сбор гуманитарной помощи, восстанавливают мирную жизнь в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Партия слышит людей и решает их проблемы. Результатом всей этой работы должна стать уверенность людей в силе нашего государства", - подчеркнул он.

Полномочный представитель президента в ПФО напомнил, что среди рядовых членов партии и руководства есть те, кто добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил и сегодня защищают наше Отечество – благодаря этому партия слышит людей и оперативно решает их проблемы.

В свою очередь, секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил за выбор Нижнего Новгорода для проведения именно этой дискуссионной площадки. Уверенность – это про будущее, но вера в будущее невозможна без прошлого, без истории, подчеркнул он, выступая перед участниками.

"Я хотел бы вспомнить моменты уникального, невероятного, невозможного созидания в нашей стране. Например, когда Нижний Новгород – торговый купеческий город – несколько месяцев определял мировые цены на целый ряд самых востребованных товаров. Это город, где за два месяца население увеличилось в 10 раз. В конце 19-го века это было 100 тысяч против 10 тысяч, а уже в конце имперской истории - до миллиона. Этот город после лихолетья гражданской войны буквально за несколько десятилетий перевернулся и стал промышленным центром", - напомнил Глеб Никитин.

Он отметил, что благодаря "Единой России" и президенту Нижний Новгород получил почетный статус "Город трудовой доблести". А для промышленности и экономики Нижегородской области сейчас наступила эпоха ренессанса.

"Санкции, давление, сколько мы слушали по поводу того, что вы должны выстоять, выдержать, и так далее. У нас в промышленности 9,9% роста за 9 месяцев, в сельском хозяйстве - 9,7% роста, в стройке - 20%, в розничной торговле - 7,4%, информационные технологии - 40%. Мы строим метро. Еще недавно никто не верил, в то, что вообще можно рассуждать о том, чтобы переложить все трамвайные пути в Нижнем Новгороде, но это происходит. Будут заменены все трамваи, техника общественного транспорта, будет построены новые станции метро, Ледовый дворец, кампус мирового уровня. Это все стало возможным исключительно благодаря индивидуальным, правильным решениям нашего президента. Я хочу выразить ему благодарность за это. Я верю в Россию, и верю в Победу", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, "Единая Россия" в преддверии XXI съезда партии, который состоится 17 декабря в Москве на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, проводит панельные дискуссии. Первая - "Горжусь Россией" - состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. Вторая – "Верю в Россию" - в Нижнем Новгороде, заключительная пройдет в Москве.

На съезде представители регионов обсудят результаты работы по народной программе "Единой России", планы и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Также на нем выступят спикеры дискуссионных площадок.