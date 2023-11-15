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Экономика

Фабрика "Хохломская роспись" перешла в собственность Нижегородской области

05 декабря 2023 21:21  [109] Экономика

Предприятие "Хохломская роспись" из Семенова перешло в собственность региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

С письмом о намерении пожертвовать акции АО "Хохломская роспись" обратилась Элада Нагорная. В соответствии с поручением губернатора была проведена процедура передачи пакета акций в собственность Нижегородской области. 

"Элада Нагорная пожертвовала региону свои акции. Она многое сделала для предприятия, я благодарен ей за эту работу и принятое решение. Знаю, что Элада Львовна искренне заинтересована в сохранении и развитии "Хохломской росписи". Государственная поддержка позволит сосредоточиться на творческой составляющей в работе, даст возможность запускать новые проекты", - отметил Глеб Никитин.

Курировать работу предприятия будет министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"Наша задача как учредителя - сохранить коллектив предприятия и привлечь молодых специалистов, обеспечить преемственность. Для этого есть необходимые меры поддержки НХП", - добавил Глеб Никитин.

Свою историю "Хохломская роспись" ведет с 1916 года, когда в Семенове Нижегородское земство открыло Школу художественной обработки дерева. Предприятие было приватизировано в 1992 году. 

"Я прекрасно понимаю, что "Хохломская роспись" - гораздо шире, чем производство, пусть даже уникальных изделий, гораздо шире, чем бизнес-актив. Это масштабный проект в сфере народного искусства, культурную значимость которого для региона и в целом для России трудно переоценить. Поэтому я приняла решение пожертвовать свои акции ЗАО "Хохломская роспись" в пользу Нижегородской области", - отметила Элада Нагорная. 

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Теги:
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