Нижегородские предприниматели отправили 200 книг для своих коллег на Донбасс

Благодаря акции "Мой бизнес помогает" нижегородские предприниматели собрали и передали своим коллегам на Донбасс 200 книг. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов на своей странице Вконтакте.
По его словам, сбор тематической литературы для бизнеса проходил по всей стране, в том числе и в центрах "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде и ряде районов области.
Как отметил министр, нижегородские предприниматели поделятся электронными библиотеками, а также готовы проводить консультации и обмениваться опытом со своими коллегами из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, в новых регионах также запланировано открытие центров "Мой бизнес".
Таким образом, местные предприниматели смогут использовать для развития полный спектр мер господдержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Ранее сообщалось, что более 500 нижегородцев приняли участие в обучающих вебинарах для молодых и социальных предпринимателей по составлению заявки на грант.
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