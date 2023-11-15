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Политика

Нижегородского депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого лишили мандата

06 декабря 2023 14:33  [77] Политика
Владимир Блоцкий

Владимир Блоцкий

Фото: с сайта vblotskiy.ru

Госдума РФ досрочно прекратила полномочия самого богатого депутата от фракции КПРФ, избранного от Нижегородской области, Владимира Блоцкого. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, постановление о прекращении полномочий депутата со вторника, 4 декабря, принято большинством голосов в Госдуме. Причём письмо о сдаче мандата Блоцкий направил по собственной инициативе.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.

Напомним, что мандат депутата Госдумы Владимир Блоцкий получил в сентябре 2016 года. Партия по итогам выборов в Государственную Думу получила только один мандат по Нижегородской области, который изначально планировалось передать лидеру региональной группы партийного списка, депутату Госдумы VI созыва Александру Тарнаеву. Но тот принял решение отказаться от места в Госдуме, и в итоге мандат передали второму номеру в региональной группе - руководителю ООО "Управляющая компания Ф.Э.С.Т." Блоцкому.

Бизнесмен задекларировал за 2015 год наибольший доход среди кандидатов в депутаты Госдумы от Нижегородской области - 329,5 млн рублей, счёт в банке на 769 млн рублей и имущество в Великобритании.

В 2017 году Forbes включил Владимира Блоцкого в TOP-50 богатейших российских депутатов и госслужащих. Он обзавёлся несколькими земельными участками, домами и квартирами.

За 2021 год его доход уже составил 3,52 млрд рублей, и с 2022 года он являлся самым богатым депутатом Госдумы.

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Теги:
Госдума Депутаты КПРФ
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