Проект волонтера ОМК из Выксы вошел в топ-10 "Зеленой премии" Бизнес

Проект "Вместе просто" эковолонтера выксунского завода ОМК Натальи Седовой вошел топ-10 конкурса на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами "Зеленая премия" в номинации "Общественные и волонтерские проекты".

Организатором конкурса является Российский экологический оператор. На развитие экологического проекта сотруднику ОМК вручили 75 тыс. рублей.

В этом году представители бизнеса, общественные и волонтерские организации, активисты и блогеры подали на конкурс более 3800 заявок. Жюри выбрали наиболее результативные проекты, показавшие максимальную вовлеченность людей, а также возможность масштабирования проектов в регионах страны. Торжественная церемония награждения уже третьей по счету "Зеленой премии" состоялась накануне Дня волонтера в Москве.

Благотворительная мастерская Натальи Седовой и коворкинг для творческой переработки текстиля "Вместе просто" работает в Выксе с 2020 года. За это время эковолонтер собрала и отправила на переработку более 600 кг одежды, провела около 250 лекций, мастер-классов, экологических акций и фестивалей с участием партнеров.

"Мой проект появился и продолжает приносить пользу благодаря поддержке ОМК, развитию ее экологического движения. Для меня особенная гордость – быть в экологическом сообществе, быть в числе лучших", - поделилась эковолонтер ОМК Наталья Седова.

"Наталья Седова несколько раз становилась победителем грантового конкурса "ОМК Партнерство". В проекте "Вместе просто" Наталья занимается вторичной переработкой одежды. Кроме того, Наталья очень многое делает в части экопросвещения: проводит мастер-классы и гаражные распродажи и выступает на конференциях. Также Наталья Седова – отличный пример, как из волонтера можно вырасти в социального предпринимателя. В этом году она победила в программе ОМК по поддержке социального предпринимательства "Начни свое дело" и открыла в Выксе магазин "Вместе просто", - рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.