Около 80% россиян никогда не обращались за помощью к психологу Общество

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"Вебер" проанализировал отношение россиян к профессии психолога, а также узнал к кому они чаще рассказывают о своих внутренних переживаниях.

Согласно информации, 80% респондентов никогда не обращались за психологической помощью, при этом 85% опрошенных при прохождении опроса впервые узнали о том, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования.

Отметим, что 11% обращались к детскому психологу для решения проблем с их детьми: 4% утверждают, что проблему решить удалось, а около 8% отмечают обратное.

Говоря о будущем, 46% россиян допускают для себя возможность обратиться за помощью к профессиональному психологу, 41% исключают такую возможность.

Большинство (59%) опрошенных, кто посещал сеансы психолога, заметили прогресс или решение своей проблемы, 37% отмечают, что проблему решить не удалось.

Также 34% респондентов знают о наличии в своих населенных пукнтов центров психологической помощи или горячих линиях с бесплатной психологической помощью.

Напомним, что "Вебер" - это совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Данные социологического агентства "Вебер" — проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы". Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 20 ноября 2023 года в сети методом River Sampling среди 1 200 респондентов старше 18 лет.