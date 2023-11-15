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Общество

Оплата картами "Мир" стала доступна российским туристам на Кубе

06 декабря 2023 11:50  [104] Общество

Банковские карты платёжной системы "Мир" начали принимать на Кубе. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на данные Национальной системы платёжных карт.

Согласно информации, в первую очередь сеть приёма раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и Варадеро.

Теперь туристы из России смогут расплачиваться картами "Мир" в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

Напомним, карты системы "Мир" уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Лаосе, Венесуэле и других странах.

Географию использования карт продолжат постепенно расширять, добавили в компании. Интерес к подключению к российской платёжной системе озвучивали в Египте, Иране, Индонезии и Эфиопии.

Ранее сообщалось, что туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, теперь могут обойтись без наличных денег и банковских карт, поскольку для них появилась возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код.

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Теги:
Деньги Международное сотрудничество Туризм
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