Оплата картами "Мир" стала доступна российским туристам на Кубе

Банковские карты платёжной системы "Мир" начали принимать на Кубе. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на данные Национальной системы платёжных карт.
Согласно информации, в первую очередь сеть приёма раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и Варадеро.
Теперь туристы из России смогут расплачиваться картами "Мир" в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.
Напомним, карты системы "Мир" уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Лаосе, Венесуэле и других странах.
Географию использования карт продолжат постепенно расширять, добавили в компании. Интерес к подключению к российской платёжной системе озвучивали в Египте, Иране, Индонезии и Эфиопии.
Ранее сообщалось, что туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, теперь могут обойтись без наличных денег и банковских карт, поскольку для них появилась возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код.
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