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Общество

Международный ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" завершился в Нижнем Новгороде

07 декабря 2023 10:22  [68] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря проходил международный ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", который принял около 1,5 тысячи участников из 12 регионов России, а также зарубежные делегации из Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Сербии, Армении, Белоруссии.

Как рассказали организаторы, в рамках деловой программы состоялась 41 панельная сессия, выступили 228 спикеров. Основными темами форума стали развитие международного сотрудничества в ESG-сфере и обсуждение новой модели сознательного развития для стран БРИКС+.

Ключевыми спикерами форума стали:
- зампред правительства РФ, куратор нацпроекта "Экология" Виктория Абрамченко,
- зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко,
- полпред президента в ПФО Игорь Комаров,
- первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов,
- замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин,
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,
- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
- гендиректор "Большой Тройки" Артём Седов,
- гендиректор РЭО Денис Буцаев,
- министр энергетики и горного дела Республики Сербской Петар Джокич,
- советник председателя по международным отношениям Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС+ Энрике Домингес,
- чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в РФ Лиянаге Джанита.

В рамках главной пленарной сессии "Устойчивое Сознательное развитие" вице-премьер Виктория Абрамченко озвучила краткие итоги нацпроекта "Экология", который заканчивается в 2024 году. Она рассказала, какие целевые экологические задачи установлены президентом России Владимиром Путиным.

В частности, предстоит снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в 2 раза, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда и обеспечить экологическое оздоровление водных объектов, а также создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая обеспечит сортировку 100% отходов и снизит объёмы захоронения в 2 раза.

"Уверена, благодаря совместной работе с регионами, бизнес-сообществом, эковолонтёрами мы достигнем успеха", – подчеркнула Виктория Абрамченко.

Игорь Комаров, в свою очередь, отметил, что основные показатели устойчивого развития регионов ПФО опережают среднероссийские. Среди них - рост валового регионального продукта, реальных доходов населения, объёмов инвестиций и строительства.

Глеб Никитин рассказал о ключевых проектах региона: "Мы ещё с 2021 года создали Центр устойчивого развития на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области, чтобы подготовить резерв для работы в экологическом, устойчивом, сознательном развитии, обучили уже более 600 специалистов. Отдельный уже стартовавший проект – "Зелёный вектор".

В течение двух дней в рамках форума была организована насыщенная деловая программа – лекции, дискуссии, сессии, диалоги, интервью. Участники обсуждали темы внедрения принципиально новых стандартов для стран БРИКС, ЕВРАЗЭС, ШОС и СНГ - в частности, вопросы формирования основ экономики замкнутого цикла и применения на практике технологий "зелёной" энергетики, использования AI-технологий, кибербезопасности, цели и задачи создания ESG-технологий в городской среде.

На форуме было подписано 10 соглашений и меморандумы о стратегическом партнёрстве. Так, Сбер и Русское географическое сообщество договорились о реализации крупного проекта "Национальная тропа "Волгоречье". Также было подписано соглашение между Фондом "Сколково", Национальным ESG-Альянсом и Нижегородской областью.

СПРАВКА:

ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" – главная площадка для диалога и кооперации государства, бизнеса и общества по вопросам разработки и внедрения новой модели устойчивого экономического развития, решения масштабных социально-экономических и экологических задач. Каждый участник форума вносит собственный вклад в продвижение новых экологических привычек и снижает негативное влияние на окружающую среду.

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Теги:
Международное сотрудничество Форум Экология
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