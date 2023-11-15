Более 6,5 тысяч случаев воровства электроэнергии выявлено в Нижегородской области Общество

За 10 месяцев 2023 года специалисты "ТНС энерго НН" провели 19 882 рейда по выявлению фактов самовольного подключения к электросетям и хищения электроэнергии в многоквартирных домах региона. Проверки проводились по адресам жителей, которым ранее была ограничена подача электроэнергии за долги. В ходе проводимых мероприятий пресечено 6 584 случая энерговоровства.

Гарантирующий поставщик напоминает, что самовольное подключение к электросетям законодательно наказуемо и влечет за собой ряд неприятных для нарушителя последствий:

повторное отключение электроэнергии;

перерасчет платы с повышающим коэффициентом 10;

штраф за самовольное подключение – от 10 до 15 тысяч рублей, в случае рецидива – от 15 до 30 тысяч рублей.

Важно отметить, что несанкционированное подключение к электросетям дома влияет на рост начислений за общедомовые нужды и может привести к перепадам напряжения, значительно повышая риск возникновения перебоев электроснабжения и пожаров.

Помимо этого, с начала года в адрес "ТНС энерго НН" от сетевых компаний поступило 46 актов о безучетном потреблении, составленных в отношении юридических лиц, на общую сумму более 22 млн рублей. Данные акты рассмотрены в установленном порядке.

Если у клиентов "ТНС энерго НН" есть подозрения, что в многоквартирном доме кто-то из соседей самовольно подключился к электросетям, то они могут обратиться в любой клиентский офис или написать обращение на сайте nn.tns-e.ru. В иных случаях по данному вопросу гражданам необходимо обращаться в управляющую компанию или обслуживающую организацию. В частном жилом секторе данными проверками занимаются сетевые компании.