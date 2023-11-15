Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Политика

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Фото: сайт Совета Федерации

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято на заседании Совета Федерации в четверг, 7 декабря.

За выбор даты все присутствующие 162 сенатора проголосовали единогласно.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совфеде, отметила, что до 12 декабря необходимо принять решение о выборах президента в новых регионах после консультаций с ведомствам.

"Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере", — подчеркнула она, добавив, что избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения президентских выборов.

Напомним, после объявления о проведении голосования стартует официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом.

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на новый срок.